"Укрзалізниця" продовжила маршрут поїзда Дніпро - Харків до Лиману
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У межах удосконалення пасажирського сполучення в східній частині України "Укрзалізниця" продовжила маршрут поїзда №796/795 "Дніпро - Харків" до Лиману.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УЗ.
За подовженим маршрутом зазначений поїзд курсуватиме 26 і 28 червня, а з 2 липня - тричі на тиждень: по п’ятницях, суботах та неділях.
Поїзд слідуватиме за розкладом:
відправлення з Дніпра - о 6:23;
зупинка в Харкові - о 10:22;
прибуття в Лиман - о 13:11.
На подовженому маршруті заплановані зупинки на станціях Ізюм та Святогірськ.
Для зворотного напрямку передбачено розклад:
відправлення з Лиману - о 15:27;
зупинка в Харкові - о 18:11;
прибуття в Дніпро - о 22:10.