Ознак появи нових підозрюваних у справі МН17 поки що немає, - адвокат Лангстраат

Поки що немає ознак того, що в суді у справі про збитий у липні 2014 року малайзійський літак рейсу МН17, яка слухається в Нідерландах, можуть з'явитися нові підозрювані.

Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав адвокат родичів загиблих Петер Лангстраат, інформує Цензор.НЕТ.

"Для нас немає жодних ознак того, що нові підозрювані будуть передані до голландського суду. Це дуже розчаровує. Хто були ті люди, які натиснули кнопку? Російські військові? Хто їх прислав? Якими були їхні команди? Це була помилка? Якщо це була помилка, чому вони це зробили? У нас є всі ці запитання. І, звісно, було б чудово, щоб родини загиблих отримали відповіді", - заявив він.

За словами Лангстраата, чим довше триває розслідування, тим менша ймовірність того, що безпосередні учасники злочину будуть передані до суду.

Читайте також: Імена деяких свідків у справі MH17 не знає навіть суд: вони під захистом, - адвокат Лангстраат

Відповідаючи на запитання, що відомо про екіпаж ЗРК "Бук", адвокат сказав: "Те, що ми знаємо від свідків, - у них були шоломофони, типові для російських військових, а дехто казав, що вони навіть говорили з московським акцентом".

Лангстраат також зазначив, що справа налічує 65 тисяч сторінок, з якими адвокати ознайомилися.

"Для нас оприлюднене (в суді. - Ред.) не було великою новиною, але для родичів загиблих часом було емоційно важко, зокрема, коли ми чули про металеві фрагменти у кількох тілах і знову бачили зображення місця падіння літака після збиття", - сказав він.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд у справі MH17: Прозвучали нові "прослушки" терориста Пулатова, з яких очевидно, що він бреше, рятуючи свою шкуру, - експерт Лукашевич. ВIДЕО

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.