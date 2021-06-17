Кабмін затвердив концепцію проєкту "Президентський університет"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки України.
Проєкт має започаткувати взірцеву модель інноваційного освітньо-наукового хабу. Його формат дозволить виявити й подолати обмеження для ефективної діяльності закладу вищої освіти, внести, за необхідності, зміни до нормативно-правових актів.
Метою проєкту є створення університету, що поєднує високоякісну освіту, сучасні дослідження та інноваційну діяльність шляхом інтегрування з академічною наукою високого рівня, високотехнологічними компаніями (концепція "трикутника знань").
Концепція передбачає досягнення таких стратегічних цілей:
- створення інноваційного університету згідно з концепцією "трикутника знань" для здобуття перспективної вищої освіти талановитою молоддю;
- забезпечення інноваційного бізнесу, наукових установ та державних органів молодими фахівцями найвищого рівня, запобігання відтоку молодих та перспективних українців за кордон;
- розвиток взірцевого університету, який створюватиме нові національні стандарти навчання та досліджень, освітнього простору та співпраці з науковою сферою та високотехнологічним бізнесом.
"Місія університету в тому, щоб стати моделлю здійснення глибинних реформ у системі вищої освіти і науки України, інноваційним і науковим центром, який забезпечує підготовку високопрофесійних фахівців", – зауважив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.
Перевагами університету мають стати законодавчо закріплена академічна свобода й інституційна автономія, міжнародний склад викладачів і науковців, залучення до викладання значної кількості фахівців з неакадемічної сфери ‒ бізнесу, державного управління тощо.
Для координації діяльності центральних органів виконавчої влади та реалізації проєкту утворено робочу групу, а в структурі Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації ‒ окремий структурний підрозділ – "Центр спеціальних проєктів".
Нагадаємо, під час виборчої кампанії 2019 року в штабі тодішнього кандидата в президенти Володимира Зеленського запрошені експерти говорили про можливості забезпечити на рівні 4000 доларів зарплати для українських вчителів.
31 травня 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення президентського Університету інформаційної та кібербезпеки. Навчальний рік в ньому стартує 1 жовтня 2023 року, заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
За його словами, будівництво "Президентського університету" на території державного "Експоцентру України" (ВДНГ, Київ) за три роки обійдеться в 7,2 млрд грн.