Кабмін ухвалив рішення створити перелік замінованих зон Донбасу і впровадити єдину форму їхнього позначення, - Мінреінтеграції
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.
Рішенням уряду будуть внесені зміни до Правил позначення небезпек, пов'язаних з мінами та вибухонебезпечними предметами - наслідками війни.
За словами першого заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ростислава Замлинського, наявність такого переліку допоможе зрозуміти потребу і черговість позначення небезпечних ділянок, а також оцінити, скільки маркувальних знаків потрібно виготовити.
Також передбачається впровадження єдиної форми маркувальних знаків.
"Значна частина забруднених вибухонебезпечними предметами – наслідками війни районів розташована вздовж автомобільних доріг державного, регіонального та місцевого рівня. Встановлення на узбіччях автомобільних доріг щитів дозволить інформувати про наявні небезпеки водіїв транспортних засобів, пішоходів та місцевих мешканців", - зазначив Замлинський.
Такі щити для позначення небезпечних ділянок використовують в Україні та світі. Тому, за словами заступника міністра, потрібно ввести єдиний підхід до їхнього виконання.
"Наприклад, розміри мають становити 70 х 140 сантиметрів, а встановлюватися щити мають на відстані щонайменше 300-500 метрів один від одного", - додав Замлинський.
Він наголосив: щоб мати єдиний підхід і створити сам інтерактивний перелік, суб'єкт, який позначив заміновану зону, має направити в Мінреінтеграції примірник акта прийому-передачі системи позначення разом з описом і зразком попереджувального знака.
"Запровадження єдиної форми попереджувальних знаків забезпечить єдиний підхід до їхнього виконання та зробить їх впізнаваними серед населення. Прийняття цих змін сприятиме підвищенню рівня безпеки та збереженню життя і здоров’я людей на території Донецької та Луганської областей", - сказав перший заступник міністра.