Кабмін ухвалив рішення створити перелік замінованих зон Донбасу і впровадити єдину форму їхнього позначення, - Мінреінтеграції

Кабінет Міністрів на засіданні 16 червня ухвалив рішення про створення переліку замінованих зон на території Донецької та Луганської областей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

Рішенням уряду будуть внесені зміни до Правил позначення небезпек, пов'язаних з мінами та вибухонебезпечними предметами - наслідками війни.

За словами першого заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ростислава Замлинського, наявність такого переліку допоможе зрозуміти потребу і черговість позначення небезпечних ділянок, а також оцінити, скільки маркувальних знаків потрібно виготовити.

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Також передбачається впровадження єдиної форми маркувальних знаків.

"Значна частина забруднених вибухонебезпечними предметами – наслідками війни районів розташована вздовж автомобільних доріг державного, регіонального та місцевого рівня. Встановлення на узбіччях автомобільних доріг щитів дозволить інформувати про наявні небезпеки водіїв транспортних засобів, пішоходів та місцевих мешканців", - зазначив Замлинський.

Такі щити для позначення небезпечних ділянок використовують в Україні та світі. Тому, за словами заступника міністра, потрібно ввести єдиний підхід до їхнього виконання.

"Наприклад, розміри мають становити 70 х 140 сантиметрів, а встановлюватися щити мають на відстані щонайменше 300-500 метрів один від одного", - додав Замлинський.

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Він наголосив: щоб мати єдиний підхід і створити сам інтерактивний перелік, суб'єкт, який позначив заміновану зону, має направити в Мінреінтеграції примірник акта прийому-передачі системи позначення разом з описом і зразком попереджувального знака.

"Запровадження єдиної форми попереджувальних знаків забезпечить єдиний підхід до їхнього виконання та зробить їх впізнаваними серед населення. Прийняття цих змін сприятиме підвищенню рівня безпеки та збереженню життя і здоров’я людей на території Донецької та Луганської областей", - сказав перший заступник міністра.