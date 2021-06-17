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Байден і Путін під час саміту обговорили можливості "зрушити мінський процес із місця", - Держдеп США

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Байден і Путін під час саміту обговорили можливості "зрушити мінський процес із місця", - Держдеп США
Президент США Джо Байден і російський лідер Володимир Путін під час зустрічі в Женеві обговорили ситуацію в Україні та можливість зрушити мінський процес із мертвої точки

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив високопоставлений чиновник адміністрації США під час брифінгу, текст якого поширив Держдеп США.

"Вони (Байден і Путін. - Ред.) також говорили про сфери, в яких у нас є реальні, чіткі і суттєві розбіжності, починаючи з України, де президент (Байден. - Ред.) підтвердив нашу прихильність незалежності, територіальної цілісності, суверенітету України, а також обговорили, чи є передумови для того, щоб, дійсно, зрушити мінський процес із місця", - повідомив чиновник.

Він також додав, що на саміті обговорювалася Білорусь і ситуація з правами людини.

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Саміт між президентом США Джо Байденом і російським лідером Володимиром Путіним відбувся 16 червня в Женеві.

Топ коментарі

  • Ан Мур
    Джо Байден представляв на саміті не лише Америку, а всю євроатлантичну спільноту. Саміти НАТО і G7, куди Путіна не запросили - тому підтвердження. Спочатку зустрічі з сильними світу сього, а потім - з бункерним.
    Байден після саміту НАТО чітко заявив, що Україна стане членом альянсу через ПДЧ. Це головний сигнал Путіну, що Україна - частина Західного світу, й мріяти про повернення під вплив Москви - не варто.
    Ніякого відновлення совєцкого союзу не буде. Путіну не дали можливість говорити тет-а-тет. Спільної конференції не було. Жодних документів підписано не було. Ні про яку Ялту, де Сталін малював кордони, мови не йшло.
    Джо привіз на саміт в "кармані" три пакети санкцій, і залежно від поведінки плєшивого, будуть відповідні дії. За кібератаки й загрозу нацбезпеці США, будуть конкретні запитання. Трильйон російських фублєй - не малі кошти. Всі гроші російської "еліти" під прицілом. По держборгу росії вже працюють санкції.
    І якщо путен не погодиться на капітуляцію, й не захоче співпрацювати з Білим Домом, то на ізгоя і вбивцю буде чекати повільна економічна і політична смерть.
    Це буде красива гра.
    Ну а ми, лупаємо сю скалу далі, і пам'ятаємо, хто лобіює інтереси України в НАТО, хто бореться за державу не дивлячись ні на що, і хто має очолити нашу державу на наступних виборах. Більше шансу може й не бути.
    За нас ніхто це не зробить.
    Боже, бережи Америку!
    Слава Україні!
    Л.Крижановська
  • Ан Мур
    Враження, що весь світ трошки збожеволів ледь не зі здивуванням коментуючи нульові результати зустрічі Байден-Путін. Але це був єдиний можливий варіант завершення самміту. Не вірите? А ви згадайте, за яких умов Путін отримав обіцянку зустрітися від Байдена.

    Щоб досягнути цього підтвердження його високого статусу світового лідера, плішива потвора сконцентрувала на кордоні України цілу армаду своїх орків, погрожуючи (ніби-то) військовою інвазією. І в обмін на відведення отримала те, чого й прагнула - дзвінок Байдена.
    При цьому, враховуючи загальний настрій американського суспільства й парламентарів, простір для маневру в Байдена мінімальний (навіть якщо б і спокусився про щось домовлятися з убивцею Путіним). А той взагалі не мав жодних намірів іти на якісь компроміси. Тому, зустріч була потрібна Путіну заради зустрічі, а Байдену - взагалі ні до чого, крім узгодження дрібних питань, типу співробітництва в Сирії в гуманітарній сфері. Звідси й відмова Байдена провести навіть спільну прес-конференцію.
    Знаєте, коли я декілька тижнів тому коментував це все в різних студіях, колеги навіть «наїжджали» на мене, мовляв, ти нас заспокоюєш щодо Чекістану, а це небезпечно. А я намагався пояснити, що якби я був Начальником Генштабу, то по відношенню до Мордору та його озвірілого диктатора завжди готувався б до гіршого. Але я всього-навсього блогер, моя справа - аналіз і розуміння мотивів вчинків людей та зв'язків між ними. Тому я був спокійний і тоді, коли армада чекала наказу на кордоні, і зараз, коли дехто очікував зради на самміті Байден-Путін Карл Волох
  • Said_
    А хто такий єрмак, щоб з ним радник Президента США спілкувався?
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