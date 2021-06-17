Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого вогню на Донбасі. Ворог бив із мінометів та озброєння БМП, за добу - 9 обстрілів, - штаб ОС

Минулої доби, 16 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 9 разів порушували режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Так, поблизу населеного пункту Авдіївка окупанти двічі обстрілювали позиції ЗСУ з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Зайцевого, Талаківки та Новоселівки ворог відкривав вогонь із мінометів 82-мм калібру.

У районі Водяного, що на Приазов’ї, окупанти вели вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Поблизу Новгородського противник обстрілював українських захисників із озброєння БМП-1 і ручних протитанкових гранатометів.

Біля Луганського російські найманці вели прицільний вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Позиції неподалік Новотошківського ворог обстріляв з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

"В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил зазнав осколкового поранення. Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний", - йдеться в повідомленні.

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Станом на 7:00 ранку 17 червня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Поблизу Пісків противник вів вогонь із мінометів 120-мм калібру.

"На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - повідомили в пресцентрі ОС.