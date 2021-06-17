ВООЗ вивчає небезпечний штам коронавірусу під назвою "лямбда"
8 74915
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вивчає варіант коронавірусу, який вперше виявлено в Латинській Америці і який отримав назву "лямбда".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Так, експерти ВООЗ не відкидають, що він може бути заразнішим від звичайного вірусу і становити велику загрозу імунній системі людини. Однак поки точного висновку з цього приводу немає.
Зазначається, що мутація була виявлена вперше в Перу в серпні 2020 року, 81% усіх зареєстрованих у країні випадків зараження припадає на цей варіант.
В Аргентині та Чилі ця частка дорівнює приблизно одній третині.