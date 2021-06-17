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ВООЗ вивчає небезпечний штам коронавірусу під назвою "лямбда"

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ВООЗ вивчає небезпечний штам коронавірусу під назвою "лямбда"
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вивчає варіант коронавірусу, який вперше виявлено в Латинській Америці і який отримав назву "лямбда".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Так, експерти ВООЗ не відкидають, що він може бути заразнішим від звичайного вірусу і становити велику загрозу імунній системі людини. Однак поки точного висновку з цього приводу немає.

Зазначається, що мутація була виявлена ​​вперше в Перу в серпні 2020 року, 81% усіх зареєстрованих у країні випадків зараження припадає на цей варіант.

В Аргентині та Чилі ця частка дорівнює приблизно одній третині.

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Топ коментарі

  • Сергій Кулик 2955aac4
    Так понимаю, что фармкомпании за год привыкли к жизни на широкую ногу.
    Теперь эта музыка будет вечно.
    хе.
    хе.
    хе...
  • Да-это-я
    Фарм кампании уже давно живут на широкую ногу(
    Корона, это просто бонус для МАЛОГО круга кампаний., ну и для политков возможность порешать сложные вопросы под это дело.
  • Дорогой Я
    Бухого, спящего в луже собственной мочи...
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