Новини

РФ і США спробують усунути проблеми в роботі диппредставництв. Посол Салліван повертається до Москви, Антонов - до Вашингтона, - Держдеп

1 50813
РФ і США спробують усунути проблеми в роботі диппредставництв. Посол Салліван повертається до Москви, Антонов - до Вашингтона, - Держдеп
Росія і США на саміті в Женеві домовилися попрацювати над вирішенням проблем, що заважають нормальній роботі посольств двох країн.

Про це повідомив високопоставлений представник адміністрації США журналістам за підсумками саміту між президентами США і Росії. Текст брифінгу розповсюдив Держдепартамент, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми домовилися про важливість повернення наших послів у свої столиці, і посол Салліван, який перебуває тут, сподіваюся, вже зібрав свою валізу і готуватиметься повернутися до Москви, а посол Антонов повернеться до Вашингтона. І в ширшому плані - подивитися, чи зможемо ми впоратися з проблемами, з якими ми стикаємося при підтримці наших дипломатичних місій. Тож є домовленість попрацювати над цим", - зазначив представник Держдепу.

Як повідомлялося, саміт між президентом США Джо Байденом і російським лідером Володимиром Путіним відбувся 16 червня в Женеві.

Також читайте: Байден і Путін побачили перспективу поліпшення відносин між США і Росією

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Pavel Preobrazhenskiy
    А гонору у Джо было. Был, да весь вышел.
  • cimbitep
    дед доказал, что деменция это сила, против которой нет методов.
  • Петя Петрович
    Де добившись ничего, Байден тупо зашкварил себя встречей с плешивым подонком
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини