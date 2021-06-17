Венедіктова про справу Гандзюк: Завершено дослідження письмових доказів, далі - стадія допитів

У справі щодо організаторів нападу на Катерину Гандзюк завершено дослідження письмових доказів.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" генпрокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у Катерини Гандзюк був би День народження, однак майже три роки тому її життя фатально обірвалося через ретельно організований напад із кислотою. Це справа, в якій Офісу Генпрокурора довелося пройти через різні оцінки громадськості, але наразі вона – одна із тих, якими ми можемо пишатися. Зусиллями наших прокурорів вдалося змінити запобіжний захід ключовому обвинуваченому у організації злочину – вони довели в суді тиск на свідків та ризики подальшого впливу. Вже майже рік колишній голова Херсонської обласної ради перебуває під вартою. 15 червня суд не задовольнив клопотання сторони захисту і знову залишив йому безальтернативну варту. Більше року в СІЗО також експомічник депутата облради", - пише Венедиктова.

За її словами, нині суд завершив дослідження письмових доказів - це понад 60 томів матеріалів кримінального провадження. Далі - стадія допитів.

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Вона також нагадала, що п'ятеро безпосередніх виконавців злочину відбувають покарання, також засуджений чоловік, який його приховував.

"Не залишились поза увагою правоохоронців і правопорушення, які викривала активістка. Загалом, в ході розслідування нападу на Катерину Гандзюк та пов’язаних із ним злочинів повідомлено про підозру 18 особам, до суду скеровано 9 кримінальних проваджень, 5 із них судами розглянуто із винесенням обвинувальних вироків. Зокрема, до суду скеровано справи про масові заворушення поблизу приміщення Олешківської РДА Херсонської області в травні 2018 року з метою перешкоджання роботі депутатів місцевої ради та про захоплення за попередньою змовою групою осіб майна підприємства з іноземними інвестиціями в березні 2016 року", - зазначила генпрокурор .

"Прокурори не зупиняються - наше завдання забезпечити невідворотність покарання для всіх причетних до цих злочинів і винних у смерті Катерини Гандзюк", - підсумувала вона.

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

У червні 2020 року досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня

12 серпня Київський апеляційний суд закріпив справу Владислава Мангера та Олексія Левіназа Дніпровським районним судом Києва.

На одному із засідань свідки у справі - колишній член "Правого сектора" Павло Пилипенко табізнесмен Сергій Брага - дали свідчення в суді про причетність глави Херсонської облрадиВладислава Мангера і його пособника Олексія Левіна до замовлення нападу на активісткуКатерину Гандзюк.