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Відносини між ЄС і РФ можуть погіршитися ще більше, - Боррель

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Відносини між ЄС і РФ можуть погіршитися ще більше, - Боррель
Відносини між ЄС і Росією замкнуті в "негативну спіраль" і ймовірне подальше погіршення ситуації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

За словами Борреля, блок має прагнути до "передбачуваних і стабільних" відносин у надії на поліпшення відносин у майбутньому, додавши, що більш тісні зв'язки - лише "віддалена перспектива".

Боррель підкреслив, що ЄС має "протидіяти" порушенням прав людини в Росії, "стримувати" Москву, нарощуючи оборонний потенціал і тісно співпрацюючи з Групою семи (G7) і НАТО, а також "залучати" Росію в питання, що викликають взаємний інтерес.

Можливі галузі співпраці передбачають боротьбу зі зміною клімату, усунення "економічних подразників", налагодження контактів між людьми - наприклад, за допомогою спрощення візового режиму та обмінів - і, нарешті, співпраця з деяких питань регіональної та глобальної безпеки.

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Топ коментарі

  • Alex Ziland
    Ты глянь, и жирные коты из Франции и Германии поняли, что фюрер репоедов - Куйло из подворотни.
  • Porol ferton
    Вовлекайте вовлекайте...
  • Veg Jes
    Хитрость в том, что путинский режим - это гибридный фашистский режим. Его вертухаи хамовато-ксенофобской, гэбэшно-гебельсовской пропаганды, в отличие от прежних фашистов, даже имея уже у себя подобные концлагеря, будут цинично и как обычно лживо уверять, что они - якобы "антифашисты". Всему миру надо давно осознать, что нынешние кремлёвские бандиты - это фашисты, но они пока ещё маскируют эту свою мерзкую сущность. Если бы не реакция мирового сообщества в Ср"шке уже давно чинуши гарцевали бы в эсэсовской форме. И сейчас они спонсируют всевозможных экстремистов по миру. Именно благодаря кремлёвским подачкам вся эта мерзость снова поднимает голову: шовинисты, расисты, юдофобы, ксенофобы и т. п.

    Відносини між ЄС і РФ можуть погіршитися ще більше, - Боррель - Цензор.НЕТ 1996
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