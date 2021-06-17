Відносини між ЄС і РФ можуть погіршитися ще більше, - Боррель

Відносини між ЄС і Росією замкнуті в "негативну спіраль" і ймовірне подальше погіршення ситуації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

За словами Борреля, блок має прагнути до "передбачуваних і стабільних" відносин у надії на поліпшення відносин у майбутньому, додавши, що більш тісні зв'язки - лише "віддалена перспектива".

Боррель підкреслив, що ЄС має "протидіяти" порушенням прав людини в Росії, "стримувати" Москву, нарощуючи оборонний потенціал і тісно співпрацюючи з Групою семи (G7) і НАТО, а також "залучати" Росію в питання, що викликають взаємний інтерес.

Можливі галузі співпраці передбачають боротьбу зі зміною клімату, усунення "економічних подразників", налагодження контактів між людьми - наприклад, за допомогою спрощення візового режиму та обмінів - і, нарешті, співпраця з деяких питань регіональної та глобальної безпеки.

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