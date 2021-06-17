Трамп про зустріч Байдена й Путіна: "Ми поступилися сценою Росії і нічого не отримали"
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лента.ру, про це він розповів в інтерв'ю Fox News
За словами Байдена, Вашингтон нічого не отримав від цих переговорів, але при цьому дав "сцену Росії". Трамп наголосив, що США не змогли зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2", що було дуже важливо.
"Гадаю, для Москви це був хороший день. Ми (США. - Ред.) поступилися сценою Росії і нічого не отримали", - поділився попередник Байдена.
Нагадаємо, президент США Джо Байден і президент РФ Володимир Путін зустрілися на віллі "Ла Гранж" у Женеві 16 червня.
Саміт тривав приблизно чотири години. Байден подарував президенту Росії пару спеціальних сонцезахисних окулярів-авіаторів, а російський президент - письмовий набір "Москва" з хохломським розписом.
Байден заявив Путіну про прихильність США суверенітету України, торкнувся теми Білорусі. Байден ухилився від відповіді, чи довіряє він Путіну, він сказав, що в разі, якщо російський опозиціонер Олексій Навальний помре у в'язниці, наслідки будуть руйнівними.