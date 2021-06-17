Поліцейський намагався з'їсти отриманий хабар на Черкащині, - прокуратура
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Черкащини.
Так, старший дізнавач сектору дізнання Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області вимагав неправомірну вигоду в розмірі 2000 доларів США за повернення вилученого автомобіля Audi А6.
15 червня близько 16:00 поліцейський, перебуваючи поруч із приміщенням Нацполіції, під час зустрічі із заявником отримав від нього частину неправомірної вигоди в розмірі 500 доларів США, після чого був затриманий.
З метою уникнення кримінальної відповідальності та знищення доказів затриманий намагався з’їсти отримані грошові кошти.
Наразі вирішується питання про повідомлення особі про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України. Поліцейському може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.