Поліцейський намагався з'їсти отриманий хабар на Черкащині, - прокуратура

На Черкащині поліцейський вимагав $2 тис. за повернення вилученого автомобіля. Під час затримання він намагався з'їсти одержані гроші.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Черкащини.

Так, старший дізнавач сектору дізнання Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області вимагав неправомірну вигоду в розмірі 2000 доларів США за повернення вилученого автомобіля Audi А6.

15 червня близько 16:00 поліцейський, перебуваючи поруч із приміщенням Нацполіції, під час зустрічі із заявником отримав від нього частину неправомірної вигоди в розмірі 500 доларів США, після чого був затриманий.

З метою уникнення кримінальної відповідальності та знищення доказів затриманий намагався з’їсти отримані грошові кошти.



Наразі вирішується питання про повідомлення особі про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України. Поліцейському може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.

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