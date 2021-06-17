Глава Мінфіну Марченко про вимоги МВФ: Нічого нездійсненного немає, розраховую, що домовленості будуть досягнуті
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Україна має закрити три головні питання, щоб продовжити співпрацю з Міжнародним валютним фондом (МВФ) і отримати наступний транш. Вимоги стосуються НАЗК, НАБУ і Вищої ради правосуддя.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю "24 каналу".
За словами Марченка, вимоги МВФ стосуються трьох основних питань:
- відновлення роботи Національного антикорупційного бюро;
- відновлення роботи Нацагентства з питань запобігання корупції, а саме кримінальна відповідальність за недостовірні декларації та несвоєчасну подачу, прийнятий закон президент ветував, думаю, що найближчим часом це питання буде закрите.
- щодо Вищої ради правосуддя узгоджена редакція, проходить комітет, голосується і питання буде закрито.
"У той же час щодо НАБУ - складніше. Зараз тривають переговори щодо конфігурації комісії з відбору голови НАБУ. Це все, що я можу сказати. Я думаю, що є велика ймовірність того, що ці домовленості будуть досягнуті, тому нічого нездійсненного немає", - зазначив міністр.
"Я розраховую, що ми зможемо нарешті домовитися", - додав він.
За його словами, критичні потреби фінансування бюджету Міністерство фінансів закриває, зокрема, "запозичуючи на внутрішньому і зовнішньому ринках, перевиконуючи доходи бюджету".