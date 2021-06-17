Моторошна статистика: від початку літа на водоймах України загинули 52 людини, 14 із них - діти, - ДСНС
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"Моторошна статистика, що свідчить про байдуже ставлення громадян до питань власної безпеки під час перебування на водоймах, а також легковажного ставлення дорослих до безпеки молодого покоління", - йдеться в повідомленні.
Зазначається також, що лише за минулу добу, 16 червня, потонуло четверо дорослих та двоє дітей.
Так, у Києві, 16 червня на озері Прудник у Дніпровському районі водолазно-рятувальним відділенням на відстані 10 м від берега та на глибині 3 м виявлено, вилучено з води та передано працівникам поліції тіло громадянина 2002 р.н., який потонув під час купання, попередньо, після вживання спиртних напоїв.
Цього ж дня у м. Червоноград Львівської області на р. Солокія працівниками місцевої рятувальної станції виявлено та вилучено з води тіло підлітка 2007 р.н., місцевого мешканця.
Ще один підліток 2006 р.н. потонув через порушення правил поведінки на воді у м. Покровську Донецької області на міському ставку №2.
Ледь не поповнив сумну статистику потопельників чоловік 1983 р.н., який під час спроби перепливти лиман знесилів та потребував допомоги. Відділенням аварійно-рятувального загону спеціального призначення він був врятований. Випадок стався в акваторії Бузького лиману в м. Миколаєві.
"Рятувальники стурбовані такою статистикою. Спека, що панує в Україні, змушує людей шукати прихистку біля води, а будь-яка водойма, особливо не обладнана для купання, становить смертельну загрозу", - додали у відомстві.