"Слуга народу" підтримає законопроєкти щодо судової реформи в тому вигляді, в якому рекомендувала Венеціанська комісія, - Арахамія

Фракція "Слуга народу" налаштована впровадити судову реформу в такому вигляді, в якому це схвалить Венеціанська комісія. За його словами, насамперед відбудеться реформа Вищої ради правосуддя, потім - Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Тобто нереформована ВРП не впливатиме на ВККС.

Про це в коментарі журналістам у ВР сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що законопроєкти про ВККС і ВРП розблокують початок судової реформи, оскільки стосуються процесу наймання та перевірки суддів.

"Ці два законопроєкти є вирішальними і, я б сказав, становлять 70% реформи", - зазначив він.

З приводу рішення Венеціанської комісії про ініціативи президента Зеленського в судовій сфері, Арахамія уточнив: "Там дуже багато правок, і неправильно, що люди у фейсбуку обговорюють окремі поправки, потрібно бачити всю картину. Я прогнозую, що цей законопроєкт за час розгляду суттєво зміниться. Позиція фракції "Слуги народу" - ухвалити закон у тому вигляді, в якому рекомендувала Венеціанська комісія".

За його словами, спершу відбудеться реформа Вищої ради правосуддя, потім - Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Тобто нереформована ВРП не впливатиме на ВККС.

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Передбачається, що склад ВРП буде сформований за паритетним принципом, з українських і міжнародних експертів.