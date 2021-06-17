Новини

Саміт Байдена і Путіна минув швидше зі знаком плюс, - Пєсков

1 88913
Саміт Байдена і Путіна минув швидше зі знаком плюс, - Пєсков
Саміт російського й американського президентів Володимира Путіна і Джо Байден минув швидше зі знаком плюс.

Про це заявив прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА "Новости".

За його словами, зустрічі передувала тривала підготовка, із самого початку були попередження щодо завищених очікувань.

"Але зараз можемо сказати, насамперед ґрунтуючись на оцінці самого президента, що минув він швидше зі знаком плюс", - сказав представник Кремля.

Пєсков наголосив, що саміт був результативним, оскільки лідери могли прямо викласти один одному свої позиції, а також зрозуміти, де можна, а де поки не можна взаємодіяти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп про зустріч Байдена й Путіна: "Ми поступилися сценою Росії і нічого не отримали"

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Olexa Pluzh
    Так. Цивілізація побачила і почула щовоно сєвєрньій олєнь.
  • Петя Петрович
    для рашки да, а для цивилизованого мира нет, встречатся с плешивым ублюдком при этом не извечь из нее никакой выгоды это зашквар
  • Nataliia Radchenko
    смотрела на рашистском помоечномЬТВ эту прессую - вопросы иностранцев даже не переводили на рашистский , чтобы уХйло сам своим ответом гасил их гнев и остроту - ЭТО БЫЛО СУПЕРШОУ РАШИСТОФЮРЕРА
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини