У президента Німеччини відкинули критику з боку посла України Мельника про виставку в Берліні: Він робить погану послугу своїй країні

У канцелярії президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier) відкинули різку критику посла України Андрія Мельника щодо пам'ятного заходу з нагоди 80-річчя нападу нацистської Німеччини на Радянський Союз у Другій світовій війні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.

Як повідомила в середу, 16 червня, президентська канцелярія, рішення українського посла не брати участі у заході разом зі Штайнмаєром викликає жаль та суперечить переконанню президента, "що пам'ять про цю війну повинна мати об’єднуючий ефект, понад усіма розбіжностями і конфліктами".

Як очікується, президент ФРН у п'ятницю, 18 червня, відкриє в музеї виставку "Виміри злочину. Радянські військовополонені у Другій світовій війні", а також виступить з промовою.

Нагадаємо, що посол України в Німеччині Андрій Мельник бойкотує пам'ятний захід з нагоди 80-річчя нападу нацистської Німеччини на Радянський Союз, оскільки він відбувається у музеї, у назві якого міститься згадка лише про Росію - у Німецько-російському музеї "Берлін-Карлсгорст". Це "образливо з точки зору українців, дуже плачевно і водночас дивно", написав посол у листі до директора музею, який отримала у своє розпорядження агенція dpa.

Посол критикує той факт, що постійна виставка в музеї присвячена війні між нацистською Німеччиною та Радянським Союзом (СРСР), однак музей досі згадує у своїй назві лише Росію, а не всі інші радянські республіки, такі як Україна та Білорусь, які зазнали мільйонів жертв у Другій світовій війні.

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"Таким чином, СРСР де-факто прирівнюється до Росії, що є викривленням історії, яке слід жорстко відкинути", - пише Мельник.

Канцелярія федерального президента рішуче відкинула це твердження як хибне. Загальний удар посла проти німецької політики пам'яті є неприйнятним, заявили у відомстві Штайнмаєра.

"Цим загальним звинуваченням він (Мельник) робить погану послугу виправданим інтересам своєї країни, а також німецько-українським відносинам", - зазначили в адміністрації німецького президента, цитує агентство dpa.