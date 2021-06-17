Невідомі "замінували" Центральний та Південний залізничні вокзали, а також станцію метро "Хрещатик"

Сьогодні, 17 червня, невідомі "замінували" будівлю Центрального і Південного залізничних вокзалів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

"Тимчасово обмежено роботу Центрального та Південного залізничних вокзалів у Києві у зв'язку з повідомленням про начебто замінування. Поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи. Просимо зберігати спокій та з розумінням поставитися до незручностей", - йдеться в повідомленні.

Водночас, за даними пресслужби "Київського метрополітену", через повідомлення про мінування закрито на вхід і вихід також станцію київського метрополітену "Хрещатик".

"Станцію "Хрещатик" та пересадку зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування! Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки", - зазначили в пресслужбі "підземки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Невідомі "замінували" будівлю Антимонопольного комітету в Києві