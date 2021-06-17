Новини • Е-декларації держслужбовців

Дружини українських чиновників не зможуть легалізувати капітал у рамках податкової амністії: це вимога МВФ, - глава Мінфіну Марченко

3 25423
Дружини українських чиновників не зможуть легалізувати капітал у рамках податкової амністії: це вимога МВФ, - глава Мінфіну Марченко
Родичі державних службовців в Україні не зможуть скористатися законом про податкову амністію.

Про це заявив "24 каналу" міністр фінансів Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ.

"Коли ви декларуєте як чиновник доходи сім'ї - ви декларуєте статки сім'ї зокрема. Не залежить від того, це ваші особисті чи сім'ї - ви вже задекларували. Тобто якщо ви чиновник, то ви вже задекларували свої доходи і інших варіантів легалізації бути не може", - сказав він.

На уточнювальне запитання журналіста, чи означає це, що "фактично дружини чиновників не зможуть зараз легалізувати капітал", глава Мінфіну відповів: "Не зможуть".

"Це була одна з основних вимог МВФ (Міжнародний валютний фонд. - Ред.), наскільки я розумію, то остання редакція також передбачає саме таку позицію", - пояснив Марченко.

Також читайте: МВФ аналізує закон про податкову амністію щодо ризиків відмивання коштів, - представник Фонду Люнгман

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Sergey Odeskiy
    Так у жен еще есть мамы и папы ! И там пожалуйста легализуй награбленное сколько хочешь !
  • Sophia-Maria Duglass
    Пойдут массово разводы 😀😀😀
  • Серый Вовк
    Жён воровских на НАРЫ ,пусть шьют военную форму лет по ДЕСЯТЬ !!! Жены украинских чиновников не смогут легализовать капитал в рамках налоговой амнистии: это требование МВФ, - глава Минфина Марченко - Цензор.НЕТ 9373
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини