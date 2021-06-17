Пєсков пояснив слова Путіна про Україну "мазком" і заявив, що РФ пильно спостерігає за рухом держави в НАТО - це "червона лінія"
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков за підсумками зустрічі лідерів двох країн, яка відбулася в середу в Женеві.
Так, Пєсков, відповідаючи на прохання пояснити слова Путіна про те, що тема можливого вступу України в НАТО зачіпалася на саміті лише "мазком", повідомив: "Про Україну "мазком" можу пояснити ці слова Володимира Путіна: поглибленого обговорення українських справ не було. Як проблема в арсеналі ось цих завалів, які у нас є, вона була позначена, але детального обговорення не було".
За його словами, тема вступу України в Північноатлантичний альянс - це те, за чим Росія пильно спостерігає, і те, що є для РФ "дійсно тією самою червоною лінією", про яку неодноразово говорив Путін.
"Ми чули під час європейського турне президента Байдена, вперше він доволі однозначно говорив про потенційну можливість надання Україні ПДЧ (Плану дій щодо членства в НАТО. - Ред.), це вперше було сказано на такому найвищому рівні і, звичайно, це викликає нашу стурбованість", - додав він.
Відповідаючи на питання про те, що говорив Байден на саміті в Женеві щодо вступу України в НАТО, Пєсков сказав: "Тут я не можу вам точно сказати, що було на вузькому складі, але в розширеному складі це докладно не обговорювалося".
Нагадаємо, президент США Джо Байден і президент РФ Володимир Путін зустрілися на віллі "Ла Гранж" у Женеві 16 червня.
Саміт тривав приблизно чотири години. Байден подарував президенту Росії пару спеціальних сонцезахисних окулярів-авіаторів, а російський президент - письмовий набір "Москва" з хохломським розписом.
Байден заявив Путіну про прихильність США суверенітету України, торкнувся теми Білорусі. Байден ухилився від відповіді, чи довіряє він Путіну, він сказав, що в разі, якщо російський опозиціонер Олексій Навальний помре у в'язниці, наслідки будуть руйнівними.