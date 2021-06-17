Пєсков пояснив слова Путіна про Україну "мазком" і заявив, що РФ пильно спостерігає за рухом держави в НАТО - це "червона лінія"

Путін і Байден не обговорювали поглиблено тему України, вона була позначена в арсеналі проблем.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков за підсумками зустрічі лідерів двох країн, яка відбулася в середу в Женеві.

Так, Пєсков, відповідаючи на прохання пояснити слова Путіна про те, що тема можливого вступу України в НАТО зачіпалася на саміті лише "мазком", повідомив: "Про Україну "мазком" можу пояснити ці слова Володимира Путіна: поглибленого обговорення українських справ не було. Як проблема в арсеналі ось цих завалів, які у нас є, вона була позначена, але детального обговорення не було".

За його словами, тема вступу України в Північноатлантичний альянс - це те, за чим Росія пильно спостерігає, і те, що є для РФ "дійсно тією самою червоною лінією", про яку неодноразово говорив Путін.

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"Ми чули під час європейського турне президента Байдена, вперше він доволі однозначно говорив про потенційну можливість надання Україні ПДЧ (Плану дій щодо членства в НАТО. - Ред.), це вперше було сказано на такому найвищому рівні і, звичайно, це викликає нашу стурбованість", - додав він.

Відповідаючи на питання про те, що говорив Байден на саміті в Женеві щодо вступу України в НАТО, Пєсков сказав: "Тут я не можу вам точно сказати, що було на вузькому складі, але в розширеному складі це докладно не обговорювалося".

Нагадаємо, президент США Джо Байден і президент РФ Володимир Путін зустрілися на віллі "Ла Гранж" у Женеві 16 червня.

Саміт тривав приблизно чотири години. Байден подарував президенту Росії пару спеціальних сонцезахисних окулярів-авіаторів, а російський президент - письмовий набір "Москва" з хохломським розписом.

Байден заявив Путіну про прихильність США суверенітету України, торкнувся теми Білорусі. Байден ухилився від відповіді, чи довіряє він Путіну, він сказав, що в разі, якщо російський опозиціонер Олексій Навальний помре у в'язниці, наслідки будуть руйнівними.