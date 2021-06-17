Питання про можливість обміну Навального на саміті Байдена і Путіна не обговорювалося, - Пєсков
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Питання про можливість обміну Олексія Навального, який відбуває ув'язнення в російській колонії, на двосторонньому саміті в Женеві не порушувалося.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив в ефірі радіостанції "Эхо Москвы".
"Ні, такої розмови не було і таких пропозицій (з боку США. - Ред.) не озвучувалося", - відповів Пєсков.
Представник Кремля також зазначив, що тему Навального порушив лідер США Джо Байден на зустрічі у вузькому складі. За словами Пєскова, президент Росії Володимир Путін дав відповідь, але яку саме, прессекретар не уточнив.