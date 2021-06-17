Поліція викрила схему заволодіння 1,5 млн доларів США під виглядом реконструкції бази відпочинку в Коблевому. ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції.
До складу групи увійшли представники юридичної особи, адвокати та службові особи БТІ. Слідчі встановили, що з 2010 по 2014 роки зловмисники взяли кошти в іпотечну позику від представника іноземного інвестора на реконструкцію бази відпочинку із зобов’язанням повернути їх у 2012 році. Натомість позичальники кошти витратили не за призначенням, а базу оформили на іншу особу для уникнення стягнення на користь потерпілого.
Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України за оперативного супроводження співробітників Головного управління Національної поліції в Миколаївській області під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора проводять слідчі дії за місцями проживання фігурантів та ведення протиправної діяльності.
Заходи проводяться у рамках досудового розслідування, відкритого за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.
Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна строком до 12 років. Зараз встановлюється причетність інших осіб до протиправної діяльності групи.