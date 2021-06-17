COVID-19: перший випадок захворювання на "зелену цвіль" виявили в Індії

Перший випадок зараження "зеленим грибком" виявили у 34-річного чоловіка в індійському штаті Мадх'я-Прадеш. Перед цим пацієнт протягом двох місяців лікувався від коронавірусу, у нього було уражено 90% легень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє The Times of India.

За словами лікарів, це ще один різновид грибкової хвороби: її інші види - "чорний", "білий" і "жовтий" грибок (мукормікоз) - вже виявлені у десятків тисяч людей.

"У чоловіка була виявлена ​​інфекція зеленого грибка (гриб роду Aspergillus) в легенях. Це перший випадок зеленого грибка в штаті Мадх'я-Прадеш, але я не впевнений щодо всієї країни", - зазначив директор Інституту медичних наук Шрі Ауробіндо Рави Дози.

Раніше стало відомо, що паралельно з COVID-19 у країні починається епідемія ще однієї хвороби - мукоромікозу.

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Додамо, що з квітня не менше 16 пацієнтів з COVID-19 померли на заході Індії в результаті спалаху мукормікозу - "чорного грибка".