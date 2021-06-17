Питання звернення Ради до Конгресу США про надання Україні статусу основного союзника поза НАТО відкладається до зустрічі Зеленського і Байдена, - Гончаренко

Розгляд звернення Верховної Ради про надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО відкладається щонайменше до доопрацювання проєкту і зустрічі президентів Зеленського і Байдена.

Про це журналістам сказав ініціатор постанови народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Він наголосив на важливості постанови про звернення Верховної Ради до Конгресу США щодо надання Україні статусу головного союзника США поза НАТО, оскільки, з огляду на результати позавчорашнього саміту, Україна не стане членом Альянсу найближчими роками.

Уже зібрано 54 підписи депутатів усіх фракцій, крім ОПЗЖ, про призначення позачергового засідання Ради для розгляду цього питання.

"Після цього відбулася розмова, на яку президент Байден запросив президента Зеленського до Вашингтона. У липні має відбутися зустріч на найвищому рівні, на якій ці питання будуть обговорювати. По-друге, вчора відбулося засідання Комітету з питань міжнародної політики, на якому було визнано, що це дуже важливий проєкт постанови але вони хочуть його доопрацювати разом з Комітетом з нацбезпеки і оборони. Можливо, буде додано пункт про окрему угоду з безпеки. Тому цього тижня розгляду цієї постанови не буде", - сказав він.

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Гончаренко акцентував увагу на необхідності окреслити чіткий шлях у взаєминах зі США у військовій сфері замість розгляду членства в НАТО єдиною тактикою.

При цьому, за його словами, курс на членство в НАТО для України має залишатися основним.