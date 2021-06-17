Новини

Офіс Президента намагався фальсифікувати петицію про звільнення заступника голови ОП Татарова, - ЦПК

22 71451
Офіс Президента намагався фальсифікувати петицію про звільнення заступника голови ОП Татарова, - ЦПК
Офіс Президента зрозумів, що петиція про звільнення Олега Татарова точно набере необхідну кількість голосів, тому спробував її фальсифікувати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії корупції.

"Схоже, Офіс Президента зрозумів, що петиція за звільнення Татарова точно набере необхідну кількість голосів, тому спробував її фальсифікувати. Підписати петицію можна ВИКЛЮЧНО після авторизації електронним підписом або через Bank-ID. На скріні видно, що сьогодні петицію підписав Biden Joe. Зовні неможливо фальсифікувати електронний підпис, тобто самі розумієте звідки ноги ростуть", - випливає з повідомлення.

Офіс Президента намагався фальсифікувати петицію про звільнення заступника голови ОП Татарова, - ЦПК 01

Також повідомляється, що аналогічним чином попередня влада намагалася дискредитувати електронне декларування - теж через фальсифікації підпису.

Читайте: Петиція про звільнення заступника голови ОП Татарова зібрала майже 17,5 тис. підписів, залишилося ще 7,5 тис., - Шабунін

"Сьогоднішня спроба виглядає так само нікчемно і завершиться таким же результатом", - зазначають у ЦПК.

"Найкращою протидією таким спробам є підписання петиції ще більшою кількістю українців", - додали в ЦПК.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • AbOriginal_UA
    ОП - сам есть фальсификат по сути !
  • Garry Grant
    Я гляжу этот татаров ещё более неприкосновенен,чем египетские фараоны. Блеать,что это за трэш?
  • 18c49ed2
    А чего еще ждать от такой команды своры?

    Офіс Президента намагався фальсифікувати петицію про звільнення заступника голови ОП Татарова, - ЦПК - Цензор.НЕТ 6277
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини