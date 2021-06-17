"Слуга народу" Потураєв про перепалку з ОПЗЖ: Я нікому з них не бажаю лютої смерті, але наслідки можуть бути страшними і гіркими

Нардеп "Слуги народу" Микита Потураєв пояснив, що не закликав до розстрілу депутатів ОПЗЖ, а лише попереджав їх, що їхня підривна діяльність може закінчитися насильством.

Про це він сказав журналістам у кулуарах Верховної Ради, коментуючи перепалку з нардепами ОПЗЖ у ході сьогоднішнього засідання ВР, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я нікому з них не бажаю лютої смерті. Я не хочу, щоб на вулицях будь-якого українського міста пролилася хоч крапля крові. Тому я пропоную змінити якість політики - перейти від маніпуляцій до чесної дискусії. Інакше наслідки можуть бути непередбачуваними, страшними і гіркими", - сказав він.

Також він пояснив, що вибачився публічно "за те, чого не говорив" після консультацій зі спікером Дмитром Разумковим, щоб зняти напругу в залі.

Крім того, Потураєв висловив упевненість, що більшість населення України в цій ситуації підтримує його: "Я впевнений, що більшість українців на моєму боці".

Нагадаємо, в ході сьогоднішнього засідання ВР "слуга народу" Микита Потураєв заявив з трибуни Ради: "Епоха бідності завершиться, коли розстріляють фракцію, статки, якої можна порівняти з бюджетом України". Біля трибуни парламенту виник конфлікт, в якому брали участь нардепи ОПЗЖ і "Слуги народу". Спікер парламенту був змушений оголосити перерву на 15 хвилин. У відповідь парламентарії Шуфрич і Рабінович вирішили дати юридичну оцінку заклику Потураєва розстріляти нардепів ОПЗЖ: "У тюрмі сидітиме, гнида".