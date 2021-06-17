Держекоінспекція зажадала від МГЗ перевірити відходи виробництва

На Миколаївському глиноземному заводі до 1 вересня мають виконати і надати результати аналізу відходів, які складуються на території підприємства.

Таку вимогу пред'явили в Держекоінспекції за результатами перевірки, повідомив заступник голови ДЕІ Південно-Західного округу Владислав Мартіченко.

Також, за його словами, буде проведено окрему планову перевірку з питання червоного шламу – відходів виробництва підприємства. Адже, згідно з інформацією управління охорони здоров'я області, в останні 5 років у мешканців Миколаєва, які живуть в районі МГЗ, значно збільшилася кількість випадків захворювань верхніх дихальних шляхів.

Раніше експертиза Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України виявила низку небезпечних речовин у відходах червоного шламу Миколаївського глиноземного заводу, які чинять негативний вплив на навколишнє природне середовище, а також життя і здоров'я людини.

У червоному шламі було виявлено миш'як, кадмій, ртуть, свинець, а також елементи алюмінію, бор, кальцій, хром, ферум, манган, магній, сірку, стибиум, станум, ванадій, стронцій і силіцій, які безпосередньо, а також їх з'єднання можуть становити найбільшу небезпеку для людей.

У грудні 2020 року громадська організація "Стоп Шлам" подала позов про стягнення з Миколаївського глиноземного заводу 9,2 млрд гривень моральної компенсації для жителів міста. У травні 2021 року Заводський районний суд задовольнив цей позов, постановивши виплатити 9,2 млрд гривень миколаївцям, що приєдналися до позову.