109 адмінматеріалів протягом року за водіння п'яним і без прав: у Запорізькій області 30-річний водій встановив своєрідний рекорд
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Запорізької області.
"З травня 2020 року по червень 2021 року запорізькі патрульні склали на 30-річного водія транспортного засобу Renault Megane 54 протоколи за ст. 130 (Керування ТЗ в стані сп’яніння) КУпАП та винесли 55 постанов за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП", - йдеться в повідомленні.
У поліції нагадали, що за керування транспортним засобом у стані сп’яніння передбачена адміністративна відповідальність:
- якщо водій вперше протягом року сідає за кермо в нетверезому стані, на нього чекає штраф у розмірі 17 000 грн та позбавлення права керування на 1 рік.
- якщо він чинить таке правопорушення вдруге протягом року, то штраф подвоюється - 34 000 грн та позбавлення права керувати автомобілем на 3 роки.
Якщо ж водій сідає за кермо напідпитку втретє протягом року, то штраф становитиме 51 000 грн, а позбавлення права керування автомобілем - на 10 років.