109 адмінматеріалів протягом року за водіння п'яним і без прав: у Запорізькій області 30-річний водій встановив своєрідний рекорд

У Запорізькій області поліцейські склали на водія 109 адміністративних матеріалів протягом 12 місяців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Запорізької області.

"З травня 2020 року по червень 2021 року запорізькі патрульні склали на 30-річного водія транспортного засобу Renault Megane 54 протоколи за ст. 130 (Керування ТЗ в стані сп’яніння) КУпАП та винесли 55 постанов за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП", - йдеться в повідомленні.

У поліції нагадали, що за керування транспортним засобом у стані сп’яніння передбачена адміністративна відповідальність:

- якщо водій вперше протягом року сідає за кермо в нетверезому стані, на нього чекає штраф у розмірі 17 000 грн та позбавлення права керування на 1 рік.

- якщо він чинить таке правопорушення вдруге протягом року, то штраф подвоюється - 34 000 грн та позбавлення права керувати автомобілем на 3 роки.

Якщо ж водій сідає за кермо напідпитку втретє протягом року, то штраф становитиме 51 000 грн, а позбавлення права керування автомобілем - на 10 років.

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