Внесення до порядку денного Ради законопроєкту про відтермінування українського дубляжу в кіно сталося через помилку секретаріату: ми всі не зрозуміли, за що голосуємо, - "слуга народу" Потураєв

Внесення до порядку денного Верховної Ради відтермінування набуття чинності чергових статей мовного закону сталося помилково.

Про це в кулуарах Верховної Ради повідомив журналістам нардеп "СН", глава комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми бачили, що зал не прийняв, Комітет не розглядав. Те, що це потрапило в зал, є помилкою, і сталося це на підставі мого старого листа про внесення до порядку денного, від чого ми потім відмовилися. Мені шкода, що технічна помилка секретаріату стала тією точкою, на підставі якої розсипалася фракція "Голос" - вони, як і ми всі, не зрозуміли, за що голосують", - сказав він.

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Раніше ВР внесла до порядку денного законопроєкт про відтермінування українського дубляжу в кіно. Цю постанову підтримали 227 народних депутатів, за 226 необхідних. Пізніше нардепи "Голосу" Роман Костенко, Кіра Рудик, Ярослав Железняк, Ярослав Рущишин, Андрій Осадчук заявили, що відкликають свої голоси за цю постанову.