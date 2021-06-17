Вибухівки не виявлено: всі "заміновані" станції метро Києва, а також Центральний і Південний залізничний вокзали запрацювали в штатному режимі
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Усі станції київського метрополітену нині працюють у звичайному режимі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу столичної підземки.
"Станцію "Університет" оглянуто. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Всі станції метрополітену працюють у звичайному режимі!" - йдеться в повідомленні.
Раніше також були оглянуті станції метро "Хрещатик", "Золоті ворота" і "Палац спорту". В ході огляду також не було виявлено вибухонебезпечних предметів.
Раніше було повідомлено про мінування цих станцій київського метрополітену.
Також повідомлялося, що були "заміновані" Центральний та Південний залізничні вокзали в Києві. За даними пресслужби "Укрзалізниці", нині ці вокзали також працюють у штатному режимі після проведення відповідної перевірки.