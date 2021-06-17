Україна переходить у зону надвисоких температур і погодних катаклізмів, - Міністерство захисту довкілля
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.
Крім того, 13 млн га сільськогосподарських угідь зазнають згубного впливу водної ерозії. Понад 6 млн га земель систематично піддаються вітровій ерозії. А до 20 млн га охоплені пиловими бурями.
"За свідченням вчених, через кліматичні зміни Україна переходить у зону надвисоких температур і погодних катаклізмів. І вже у найближчі 30-40 років країні загрожує опустелювання великих територій", - йдеться в повідомленні.
"Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський наголошує, що для України боротьба з опустелюванням та деградацією земель є одним з пріоритетних напрямків державної екологічної політики. Для цього затверджено Національний план дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням до 2025 року, створено Координаційну раду з питань боротьби з деградацією земель та опустелюванням опустелюванням", - додали в міністерстві.