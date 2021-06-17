"Укроборонпром" розраховує, що цього тижня РНБО схвалить Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу, - Гусєв

Держконцерн "Укроборонпром" очікує, що цього тижня Рада національної безпеки і оборони (РНБО) схвалить Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу (ОПК) України.

Про це повідомив генеральний директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Чому це важливо для нас? Тому що ОПК може і має стати драйвером розвитку всієї промисловості, інноваційного розвитку... Особливо актуальним це стає під час війни за незалежність, яку ми ведемо понад сім років на сході України проти РФ, і нам необхідно інвестувати в сучасні оборонні технології", - сказав він під час Форуму інноваційних виробництв у Білій Церкві в четвер.

Зазначимо, що у квітні цього року Кабінет Міністрів України затвердив і передав на розгляд РНБО стратегію розвитку ОПК.

За словами віцепрем'єра - голови Мінстратегпрому Олега Уруського, в стратегії визначено пріоритетні напрями розроблення і виробництва озброєння та військової техніки: автоматизовані системи управління; ракетна техніка; засоби ППО і ПРО; високоточні засоби ураження, боєприпаси і продукція спеціальної хімії; засоби РЕБ; безекіпажні платформи (повітряного, наземного і морського базування) та ударна робототехніка; екіпірування "солдата майбутнього".

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