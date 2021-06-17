Урядова делегація Казахстану планує пролобіювати інтереси азбестового монополіста

Казахські чиновники планують переконати українську сторону зняти заборону використання азбесту у виробництві будівельних матеріалів.

Про це повідомили джерела ЕП.

За словами співрозмовників ЕП, казахські чиновники планують обговорити це питання на анонсованому першим віцепрем’єром Олексієм Любченком 14-му засіданні Міждержавної українсько-казахстанської комісії з економічного співробітництва, яке відбудеться 18 червня 2021 року.

За інформацією ЕП, лобіювання відбувається на користь російсько-казахського холдингу "Kusto group", який володіє в Україні монопольним виробництвом шиферної покрівлі з азбесту. Також ЕП стало відомо, що у 2017 році лобісти змогли зупинити заборону використання азбесту, скасувавши через суд відповідний наказ Міністерства охорони здоров'я України.

На запит ЕП щодо порядку денного засідання та складу делегацій Міністерство економіки відповіло в усній формі, що ця інформація не належить до публічної.

За даними джерел ЕП, у засіданні Комісії планується участь, зокрема, представників Мінторгівлі та Міністерства інфраструктурного розвитку Казахстану та планується зустріч із першим віцепрем’єром України, міністром економіки Любченком щодо питання азбесту.

У лютому 2021 року нардепи підтримали у першому читанні законопроєкт №4142, ст. 27 якого передбачає встановлення заборони виробництва і використання азбесту незалежно від виду, а також азбестовмісних виробів і матеріалів.

У квітні голова Комітету ВР України з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" заявив, що питання заборони використання азбесту виявилося дуже чутливим для Казахстану.

За словами Радуцького, посольство Казахстану надіслало лист із проханням не ухвалювати законопроєкт з нормою про заборону азбесту.

"Цей закон опинився між молотом і ковадлом, зокрема й тому, що він нарешті забороняє використання в Україні азбесту. А є група, яка лобіює його збереження", - сказав тоді нардеп.

За його словами, до другого читання законопроєкт отримав приблизно 900 правок.

"Занадто багато лобістських інтересів зачіпає цей закон: від кого ми тільки не отримуємо зараз листи з вимогами прибрати норму, що забороняє азбест, а азбест - це шифер.

У нас навіть є лист з посольства Казахстану, яке просить не ухвалювати цей закон. Зараз навколо законопроєкту чергова баталія - лобісти просять надати перехідний період, хоча ще 2017 року був наказ МОЗ, в якому заборонялося використання азбесту, але тоді Мін'юст не юстував цю норму. Максимальний перехідний період, який ми можемо дати - це рік", - говорив в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" Радуцький.

Всесвітня організація охорони здоров'я визнає азбест небезпечним для здоров'я. А у класифікації Міжнародного агентства з вивчення раку всі типи азбесту віднесені до першої групи канцерогенів.

Відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС Україна зобов'язана запровадити заборону на використання азбесту у виробництві в межах адаптації українського законодавства до 31 жовтня 2021 року (7 років від дати підписання Договору).