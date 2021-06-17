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Урядова делегація Казахстану планує пролобіювати інтереси азбестового монополіста

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Урядова делегація Казахстану планує пролобіювати інтереси азбестового монополіста
Казахські чиновники планують переконати українську сторону зняти заборону використання азбесту у виробництві будівельних матеріалів.

Про це повідомили джерела ЕП.

За словами співрозмовників ЕП, казахські чиновники планують обговорити це питання на анонсованому першим віцепрем’єром Олексієм Любченком 14-му засіданні Міждержавної українсько-казахстанської комісії з економічного співробітництва, яке відбудеться 18 червня 2021 року.

За інформацією ЕП, лобіювання відбувається на користь російсько-казахського холдингу "Kusto group", який володіє в Україні монопольним виробництвом шиферної покрівлі з азбесту. Також ЕП стало відомо, що у 2017 році лобісти змогли зупинити заборону використання азбесту, скасувавши через суд відповідний наказ Міністерства охорони здоров'я України.

На запит ЕП щодо порядку денного засідання та складу делегацій Міністерство економіки відповіло в усній формі, що ця інформація не належить до публічної.

За даними джерел ЕП, у засіданні Комісії планується участь, зокрема, представників Мінторгівлі та Міністерства інфраструктурного розвитку Казахстану та планується зустріч із першим віцепрем’єром України, міністром економіки Любченком щодо питання азбесту.

У лютому 2021 року нардепи підтримали у першому читанні законопроєкт №4142, ст. 27 якого передбачає встановлення заборони виробництва і використання азбесту незалежно від виду, а також азбестовмісних виробів і матеріалів.

У квітні голова Комітету ВР України з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" заявив, що питання заборони використання азбесту виявилося дуже чутливим для Казахстану.

За словами Радуцького, посольство Казахстану надіслало лист із проханням не ухвалювати законопроєкт з нормою про заборону азбесту.

"Цей закон опинився між молотом і ковадлом, зокрема й тому, що він нарешті забороняє використання в Україні азбесту. А є група, яка лобіює його збереження", - сказав тоді нардеп.

За його словами, до другого читання законопроєкт отримав приблизно 900 правок.

"Занадто багато лобістських інтересів зачіпає цей закон: від кого ми тільки не отримуємо зараз листи з вимогами прибрати норму, що забороняє азбест, а азбест - це шифер.

У нас навіть є лист з посольства Казахстану, яке просить не ухвалювати цей закон. Зараз навколо законопроєкту чергова баталія - лобісти просять надати перехідний період, хоча ще 2017 року був наказ МОЗ, в якому заборонялося використання азбесту, але тоді Мін'юст не юстував цю норму. Максимальний перехідний період, який ми можемо дати - це рік", - говорив в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" Радуцький.

Всесвітня організація охорони здоров'я визнає азбест небезпечним для здоров'я. А у класифікації Міжнародного агентства з вивчення раку всі типи азбесту віднесені до першої групи канцерогенів.

Відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС Україна зобов'язана запровадити заборону на використання азбесту у виробництві в межах адаптації українського законодавства до 31 жовтня 2021 року (7 років від дати підписання Договору).

Топ коментарі

  • Олег Куницин
    Пуская казашье и кацапье его хоть жопой жрут, а нам спонсировать казахокацапских дельцов за счет здоровья украинского народа пора заканчивать. Но скорее всего найдутся чиновничьи гниды, которые продадутся кацапоказашьим жуликам.
  • Яр Холодний
    Я знаю! Однак його пил - один з головних природних канцерогенів (особливо для легень при вдиханні!) Тому в Європі Канаді США Австралії і деяких інших країнах його використання ЗАБОРОНЕНО!!!
  • Aleksiey Ykropovich
    У Британії теж заборонено.
    45 років шифер...."гарний матеріал" коштує людське життя. То на думку васі путлера то дешевше ніж 260 грн., за андулін чи щось іньше, вася путлер не зовсім розумна людина.
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