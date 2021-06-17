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Україні потрібно провести вибори у 18 громадах на Донбасі, - посли G7

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Україні потрібно провести вибори у 18 громадах на Донбасі, - посли G7
Місцеві вибори в окремих територіальних громадах на Донбасі необхідно провести якнайшвидше. Також Україні потрібно продовжити зміни Виборчого кодексу.

Про це йдеться в повідомленні на Twitter-сторінці британського головування в групі послів G7, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що посли "Великої сімки" провели зустріч із представниками ЦВК і громадянської мережі ОПОРА, на якій наголосили на необхідності подальших змін до Виборчого кодексу для забезпечення чесних і надійних результатів виборів.

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Крім того, посли G7 закликали провести місцеві вибори у 18 громадах Донбасу, а також посилити регулювання фінансування в політиці.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні відбулися в жовтні 2020 року, але не в деяких прифронтових громадах. Це пояснюється тим, що на підставі інформації військо-цивільних адміністрацій у Донецькій і Луганській областях, СБУ та військових, Центральна виборча комісія заявила про неможливість проведення виборів. Місцеві вибори не проводилися в Сєверодонецьку, Лисичанську, Волновасі, Авдіївці, Вугледарі, Торецьку, Станиці Луганській, Попасній, Щасті та інших територіальних громадах.

Україні потрібно провести вибори у 18 громадах на Донбасі, - посли G7 01

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Топ коментарі

  • V-S 04d983c0
    Можно даже перевести туда посольства G7 .. G7 Ambassadors urge to hold local elections in 18 communities of Donbas ASAP - Цензор.НЕТ 183
  • Александр Александр 66da010f
    Послам семёрки не терпится, чтобы в прифронтовых районах побыстрее пришли к власти ОПЗЖоповцы, мертведчуковцы и шариёвцы? Мало проблем с ватой, так ещё и возглавить её должны кремлёвские? Не понимаю, для чего спешить.... Пусть война закончится, тогда....Можно играть в прифронтовую демократию....
  • Ksenia VB
    G7 Ambassadors urge to hold local elections in 18 communities of Donbas ASAP - Цензор.НЕТ 8947
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