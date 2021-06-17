Криза закінчилася. Економіка цього року зросте, - в НБУ заявили про згортання антикризових заходів з підтримки банків

Національний банк України згортає антикризові заходи підтримки банків через те, що криза закінчилася. Це логічний крок.

Про це сказав заступник голови НБУ Дмитро Сологуб на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Криза закінчилася. Економіка цього року зросте, вже зростає, як ми бачимо у другому кварталі на тлі низької бази минулого року", - сказав він.

Як зазначив Сологуб, НБУ очікує, що ситуація з ліквідністю в банківській системі буде нормальною.

"І згортання антикризових заходів ніяких проблем не несе. Тому що це саме антикризові заходи", - сказав він.

Тому логічно, що НБУ згортає антикризові заходи, додав Сологуб.

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