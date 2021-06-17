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Криза закінчилася. Економіка цього року зросте, - в НБУ заявили про згортання антикризових заходів з підтримки банків

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Криза закінчилася. Економіка цього року зросте, - в НБУ заявили про згортання антикризових заходів з підтримки банків
Національний банк України згортає антикризові заходи підтримки банків через те, що криза закінчилася. Це логічний крок.

Про це сказав заступник голови НБУ Дмитро Сологуб на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Криза закінчилася. Економіка цього року зросте, вже зростає, як ми бачимо у другому кварталі на тлі низької бази минулого року", - сказав він.

Як зазначив Сологуб, НБУ очікує, що ситуація з ліквідністю в банківській системі буде нормальною.

"І згортання антикризових заходів ніяких проблем не несе. Тому що це саме антикризові заходи", - сказав він.

Тому логічно, що НБУ згортає антикризові заходи, додав Сологуб.

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Топ коментарі

  • Plushka
    Как здорово жить в параллельном мире
  • piligrim
    Ребята, вы не на сцене и это - не концерт в Крыжополе!...
  • олег иванов 9d1a2ffb
    Кризис закончился. Экономика в этом году вырастет, - в НБУ заявили о сворачивании антикризисных мер по поддержке банков - Цензор.НЕТ 5724
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