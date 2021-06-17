"Генпрокурор "ЛНР" Горенко, який дякував Лукашенку за допит Протасевича, обвинувачується Україною в тероризмі

Щодо терористів "ЛНР", які брали участь у допиті Протасевича, є кримінальні провадження.

Про це в Facebook повідомила координаторка Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова, інформує Цензор.НЕТ.

"Сергій Горенко, "генеральний прокурор ЛНР", який дякує Лукашенку за допит Протасевича і на якого масово посилаються українські ЗМІ, обвинувачений українським правосуддям у тероризмі. У 2016 році справа щодо нього була передана до Сватівського районного суду Луганської області. Слухалась за відсутності обвинуваченого", - йдеться в повідомленні.

За словами Решетилової, пізніше суд призупинив справу, а Горенка оголосили в розшук.

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"Впевнена, щодо інших підконтрольних РФ терористів, які брали участь у допиті Протасевича, також є провадження. Було б дуже добре, якби українські ЗМІ про це зазначали у своїх матеріалах. Бо українське правосуддя дає оцінку діям цих людей і кваліфікує їх як терористів. Терорист Лукашенко запрошує терористів з "ЛНР" на допит свого заручника. Світова спільнота повинна розуміти причинно-наслідкові зв'язки між безкарністю одних сателітів РФ і вседозволеністю інших. І що відповідальність за цей створений простір безправ'я несе Російська Федерація", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше терористи "ЛНР" подякували Лукашенку за "можливість провести слідчі дії" з Протасевичем і заявили про отримання "зізнань".