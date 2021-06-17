Заява Байдена після зустрічі з Путіним може свідчити про намір США активно включитися в переговори в Мінському і навіть Нормандському форматах, - Кондратюк

Результати зустрічі президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна буде видно через два-три місяці.

Про це Цензор.НЕТ розповіла в інтерв'ю віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк, коментуючи зустріч президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна.

На її думку, поки що зарано говорити про конкретні результати переговорів президентів США і РФ, їх можна буде побачити "у дво-тримісячній перспективі".

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"Для мене визначальною була заява президента Байдена про непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України зі сторони США. Ці слова були сказані особисто в очі Путіну. Таким чином перед Кремлем були окреслені чіткі червоні лінії. Не дарма Байден зазначив, що ця особиста зустріч була потрібна для того, щоб уникнути хибних інтерпретацій того, що саме він хотів донести до свого співрозмовника", - зазначила депутатка.

Також, на її думку, важливим сигналом було те, що напередодні зустрічі з Путіним Байден заявив про перспективу членства України в НАТО через ПДЧ.

"На мою думку, не потрібно боятися того, що президент Байден у своєму коментарі, за підсумками зустрічі з Путіним, загадав Мінські угоди. Я би хотіла звернути увагу на таку цитату Байдена: "Ми домовилися продовжувати дипломатичні зусилля у рамках Мінських домовленостей". Нагадаю, США раніше не були учасником Мінських домовленостей. Тому ця заява може свідчити про намір США активно долучитися до переговорних процесів в рамках Мінських домовленостей і навіть Нормандського формату", - акцентувала Кондратюк.

Водночас віцеспікерка зазначила, що Мінський процес не може бути догмою.

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"Україні треба шукати різні і найбільш вигідні для нас формати мирного врегулювання ситуації. Не варто прив’язуватися лише до одного документа, який, до речі, офіційно не є частиною українського законодавства. Нам не потрібна реанімація Мінського процесу заради лише самого факту його реанімації. Україні потрібен результат, який базується на наших національних інтересах, повазі до суверенітету і територіальної цілісності", - резюмувала вона.

З оцінками інших політиків зустрічі Байдена і Путіна можна ознайомитися в матеріалі Цензор.НЕТ "Зустріч Байдена і Путіна: якими мають бути висновки для України? Відповідають українські політики і дипломати" тут.