Новини

Байден закликав Путіна подумати, чи потрібно Росії посилювати свою залежність від Китаю, - Нуланд

3 89030
Байден закликав Путіна подумати, чи потрібно Росії посилювати свою залежність від Китаю, - Нуланд
Президент США Джо Байден під час переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним закликав подумати, чи варто Росії збільшувати залежність від Китаю.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд.

"Президент ясно закликав подумати, чи потрібно Росії посилювати свою залежність від Китаю, з огляду на плани Пекіна на світовій арені", - зазначила вона.

Нуланд нині перебуває в Брюсселі, щоб, зокрема, обговорити з партнерами в НАТО і ЄС підсумки саміту РФ-США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США допомагатимуть Україні в протистоянні з РФ, бо це питання геополітики, але корупція в країні може їх відштовхнути, - Гриценко

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Рщььщь Яарршуты
    "ПРИЗВАЛ ПОДУМАТЬ" - уже смешно.
  • Филипп Филиппович Преображенск
    Переговоры Байден-Пу..... *****, краткое содержание:
    Байден призвал Путина подумать, нужно ли России усиливать свою зависимость от Китая, - Нуланд - Цензор.НЕТ 8420
  • Eispickel
    Поздно!
    ...русня уже учит иероглифы и копит юани)))
    Байден призвал Путина подумать, нужно ли России усиливать свою зависимость от Китая, - Нуланд - Цензор.НЕТ 6106
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини