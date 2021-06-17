ВАКС заочно заарештував ексчиновницю Приватбанку для її оголошення Інтерполом у міжнародний розшук, - САП

Вищий антикорупційний суд (ВАСК) виніс рішення про заочний арешт колишнього керівника одного з підрозділів "ПриватБанку" для оголошення підозрюваної в міжнародний розшук.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"17 червня 2021 року за клопотанням детективів #НАБУ, погодженого прокурором #САП, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід одній із підозрюваних у справі "Приватбанку" - колишній очільниці одного з підрозділів банківської установи", - випливає з повідомлення.

"Так, сторона обвинувачення з метою реалізації можливостей міжнародного поліцейського співробітництва відповідно до Інструкції про порядок використання правоохоронними органами України інформаційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції – Інтерпол, звернулася до #ВАКС з клопотанням про обрання вказаній особі запобіжного заходу у виді тримання під вартою на підставі ч. 6 ст. 193 КПК України, тобто без участі підозрюваної", - відзначають в САП.

17 червня це клопотання було задоволено. Таким чином, щодо підозрюваної обрано запобіжний захід - заочний арешт до її затримання і доставки в суд для обрання запобіжного заходу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Заочно заарештованого ексголову правління "Приватбанку" Дубілета сфотографували в Ізраїлі. ФОТО

"Вказана ухвала суду є підставою для ініціювання публікації Генеральним секретаріатом Інтерполу червоної картки оповіщення з метою розшуку, затримання, арешту, обмеження свободи пересування та подальшої видачі (екстрадиції) особи в Україну", - зазначається в повідомленні.

Крім цього, нагадується, що заочно арештована ексчиновниця ПриватБанку фігурує в справі про розкрадання понад 136 млн гривень банку за день до визнання ПриватБанку неплатоспроможним. Фігурантів справи підозрюють у тому, що вони на підставі неправдивих документів виплатили кошти банку пов'язаній з фінустановою особі.

"Дії осіб кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто розтрата та пособництво в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах", - уточнили в САП.

Колишньому голові правління додатково інкримінується складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, в т.ч. таких, що спричинили тяжкі наслідки, які вчинено за попередньою змовою групою осіб - ч. 1,2 ст. 366 КК України.

Також читайте: Справа "ПриватБанку": З ексзаступника голови Яценка зняли електронний браслет

За даними ЗМІ, йдеться про екскерівника департаменту "ПриватБанку" Олену Бичихіну.