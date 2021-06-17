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Російський репер Моргенштерн подав позов до СБУ

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Російський репер Моргенштерн подав позов до СБУ
Заборону на в'їзд в Україну музикант оскаржує в Окружному адміністративному суді Києва.

Про це повідомляє пресслужба суду, інформує Цензор.НЕТ.

"В Окружний адміністративний суд міста Києва надійшов позов від Алішера Моргенштерна до Служби безпеки України щодо внесення його до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Зараз суд вирішує питання про відкриття провадження за цим адміністративним позовом, - сказано в повідомленні.

Моргенштерн хоче, щоб суд визнав протиправним звернення СБУ до Мінкультури про внесення його до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

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Також він просить скасувати наказ Мінкультури України про внесення його до відповідного списку.

Як повідомлялося, у квітні 2021 року Міністерство культури й інформаційної політики за поданням СБУ внесло російського музиканта Моргенштерна до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

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Топ коментарі

  • Anatoliy A 006b9dda
    Включите этому животному вечный бан.Пусть свое дерьмо на своей помойке лепечет
  • armamagedoniks
    Этот опущенный кусок дерьма не должен был сюда даже думать приезжать.
  • Підлога Маккартні
    Думаю зеленскому нравится творчество этого Моргенштерна. Российский рэпер Моргенштерн подал иск к СБУ - Цензор.НЕТ 989 Я слышал пару его песен. Такое же гавно как и контент 95го квартала!!!
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