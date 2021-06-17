Російський репер Моргенштерн подав позов до СБУ

Заборону на в'їзд в Україну музикант оскаржує в Окружному адміністративному суді Києва.

Про це повідомляє пресслужба суду, інформує Цензор.НЕТ.

"В Окружний адміністративний суд міста Києва надійшов позов від Алішера Моргенштерна до Служби безпеки України щодо внесення його до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Зараз суд вирішує питання про відкриття провадження за цим адміністративним позовом, - сказано в повідомленні.

Моргенштерн хоче, щоб суд визнав протиправним звернення СБУ до Мінкультури про внесення його до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

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Також він просить скасувати наказ Мінкультури України про внесення його до відповідного списку.

Як повідомлялося, у квітні 2021 року Міністерство культури й інформаційної політики за поданням СБУ внесло російського музиканта Моргенштерна до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.