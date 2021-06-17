Путін про переговори з Байденом: Ми змогли зрозуміти один одного щодо ключових питань. Вони багато в чому дуже розходяться

На зустрічі президента США Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним у Женеві сторони змогли зрозуміти одна одну щодо ключових позицій. Переговори минули в доброзичливій атмосфері.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Обстановка була доволі доброзичливою. Як мені здається, ми змогли зрозуміти один одного, зрозуміти наші позиції щодо ключових питань. Вони багато в чому дуже розходяться", - зазначив він.

За його словами, Байден є професіоналом, і з ним потрібно дуже уважно працювати, щоб нічого не пропустити.

"Той образ, який малюють, може навіть трохи розхолоджувати. Але розхолоджуватися тут нічого: Байден професіонал. І потрібно дуже уважно з ним працювати, щоб чогось не пропустити. Він сам нічого не пропускає, запевняю вас", - додав Путін.

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