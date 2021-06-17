Нульовою декларацією влада підвішує на гачок кожного українця, - Странніков (УДАР)

Ухвалений цього тижня закон про нульове декларування – знищення середнього класу в Україні і повернення тотального контролю з боку влади.

Про це в інтерв’ю виданню "Українські новини" заявив депутат Київради від "УДАРу Віталія Кличка" Андрій Странніков.

"По суті це знищення середнього класу ще у зародку. Постріл йому в голову. При чому постріл набоями зразка 1937 року.

"Забрати і поділити", як уже робили у ХХ столітті. У "Слузі народу" розказують, що закон пропонує українцям добровільно задекларувати майно. Насправді ж "государєво око" спочатку спостерігатиме, а потім всіх, хто не задекларується, з часом чекає переслідування за незадекларовані статки "по всій суворості закону. Тобто "зелена влада" підвішує кожного громадянина "на гачок", - наголосив УДАРівець.

Він зазначив, що влада змусить українців пояснювати походження статків, щоб їх задекларувати.

"Коли закон набуде чинності, щоб внести майно у декларацію, потрібно буде не тільки сплатити 5% податку, а й пояснити його походження. Тобто, якщо ви будівельник, який 5 років працював на ремонтах, або ж заробітчанин, який протягом часу вкалував на полуниці у Польщі, не покажете заощадження через неможливість офіційно пояснити їх походження, ви не зможете без проблем витратити їх у майбутньому. Бо до вас у майбутньому прийдуть та запитають: "а чому ти купуєш машину, якщо не декларував заощадження і не пояснив їх походження? Ти – порушник закону". І така "азаровщина" може бути застосована до кожного громадянина", - пояснив Странніков.

За його словами, партія "УДАР Віталія Кличка" пропонує змінити підхід до оподаткування.

"Дивно, що до всіх українців виставляють вимоги, як до народних депутатів чи міністрів. Можливо, влада спочатку має зробити так, щоб українці жили, як депутати і чиновники, а потім з них вимагати? Є альтернатива такому підходу. Партія "УДАР" виступає за детінізацію доходів. Це правильна та необхідна річ для становлення справедливої та економічно сильної держави. Але давайте почнемо з голови: спочатку чесна судова система та ефективна антикорупційна політика, а потім все інше. Без справедливості в державі вимога про декларування статків абсурдна. Особа з якогось там місця українського рейтингу "Forbes" залишиться при своєму, а от власник ділянки землі і двох магазинчиків у районному центрі – ні з чим", - підсумував УДАРівець.

Нагадаємо, у вівторок Верховна Рада ухвалила в другому читанні закон №5153 про "нульове декларування".