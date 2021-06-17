Масовий спалах гастроентероколіту в Харкові: госпіталізовано 25 осіб. Всі вони пов'язують отруєння з їжею із закладів громадського харчування

У Харкові відбулося масове отруєння, з діагнозом гастроентероколіт госпіталізовано 25 осіб. Всі вони пов'язують отруєння з їжею із закладів громадського харчування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Харківського обласного центру контролю і профілактики захворювань Міністерства охорони здоров'я України.

Повідомляється, що на цей момент зареєстровано 25 випадків отруєння - 19 дорослих і 6 дітей. Пацієнти госпіталізовані і перебувають на стаціонарному лікуванні. Попередній діагноз-гастроентероколіт середнього ступеня тяжкості.

"Оперативні дані попереднього епідеміологічного розслідування (первинне опитування хворих при госпіталізації) свідчать, що пацієнти пов'язують своє захворювання з вживанням готових страв у закладах громадського харчування Харкова", - випливає з повідомлення.

Для локалізації і ліквідації спалаху організовано і проводиться епідеміологічне розслідування.

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