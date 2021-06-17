Завтра відбудеться засідання РНБО. На порядку денному - стратегія ОПК, санкції і питання, що розглядається в таємному режимі
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Завтра, 18 червня 2021 року о 17:00 в Офісі Президента України розпочнеться засідання Ради національної безпеки і оборони України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.
Оприлюднено також попередній порядок денний майбутнього засідання.
- Щодо розгляду Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України.
- (ТАЄМНО).
- Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).
- Доповідь Голови Державної служби геології та надр України щодо стану виконання рішення РНБО України від 19 березня 2021 року "Щодо стану справ у сфері надрокористування", уведеного в дію Указом Президента України від 25 березня 2021 № 122.
- Різне.