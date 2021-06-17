Завтра відбудеться засідання РНБО. На порядку денному - стратегія ОПК, санкції і питання, що розглядається в таємному режимі

Завтра, 18 червня 2021 року о 17:00 в Офісі Президента України розпочнеться засідання Ради національної безпеки і оборони України.