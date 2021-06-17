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Завтра відбудеться засідання РНБО. На порядку денному - стратегія ОПК, санкції і питання, що розглядається в таємному режимі

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Завтра відбудеться засідання РНБО. На порядку денному - стратегія ОПК, санкції і питання, що розглядається в таємному режимі
Завтра, 18 червня 2021 року о 17:00 в Офісі Президента України розпочнеться засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

Оприлюднено також попередній порядок денний майбутнього засідання.

  1. Щодо розгляду Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України.
  2. (ТАЄМНО).
  3. Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).
  4. Доповідь Голови Державної служби геології та надр України щодо стану виконання рішення РНБО України від 19 березня 2021 року "Щодо стану справ у сфері надрокористування", уведеного в дію Указом Президента України від 25 березня 2021 № 122.
  5. Різне.
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