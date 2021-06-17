За три місяці на Донбасі загинуло 12 мирних жителів, 25 поранено, - ООН

На сході України збільшилась кількість загиблих та поранених серед цивільного населення у перші 5 місяців цього року, значно зросла також військова активність.

Про це заявив заступник речника генерального секретаря ООН Фарган Гак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Наші гуманітарні колеги розповідають, що кількість загиблих (у східній Україні - ред.) серед цивільного населення зросла у перші 5 місяців 2021 року, здебільшого через вибухи мін та інших вибухових елементів. У період від 1 лютого до 30 квітня, 12 людей було вбито і 25 осіб поранені. Військові дії в квітні майже досягли рівня, який спостерігався до оголошення режиму припинення вогню в липні 2020 року", - зазначив заступник речника генсека ООН.

Він зазначив, що покращилась доставка гуманітарної допомоги та доступ гуманітарних працівників на непідконтрольні уряду території. При цьому він наголосив на суттєвому браку фінансування гуманітарних програм ООН для східної України.

"Близько 3.4 мільйона людей у східній Україні потребують гуманітарної допомоги та захисту. Гуманітарні агенції потребують 168 мільйонів доларів для забезпечення освіти, продовольчої безпеки та підтримки засобів для існування, а також медичної та іншої невідкладної допомоги для 1.9 мільйонів найбільш вразливих людей. Потреба у допомозі фінансується лише на 16%".

Фарган Гак також наголосив, що 7 років активних бойових дій на Сході України суттєво вплинули на життя понад п'яти мільйонів людей у Донецькій та Луганській областях.

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