Законопроєкт Зеленського про олігархів потребує доопрацювання, - комітет ВР з питань інтеграції України в ЄС

Сьогодні, 17 червня, Комітет Верховної ради з питань інтеграції України в ЄС розглянув законопроєкт авторства президента Володимира Зеленського №5599 про олігархів. Члени Комітету зазначили, що документ потребує доопрацювання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Ради.

"За висновком Комітету, законопроєкт №5599 не суперечить цілям Угоди про асоціацію, але потребує доопрацювання з метою врахування положень статті 282 Угоди про асоціацію щодо належного дотримання принципу правової визначеності, повного врахування положень Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року (Загальний регламент про захист даних)", - випливає з повідомлення.

Крім цього, зазначається, що при доопрацюванні законопроєкту члени Комітету рекомендують врахувати Європейську конвенцію з прав людини, Гельсінський Заключний Акт, Рекомендації Парламентської Асамблеї Ради Європи.Також підкреслюється, що документ потребує висновку Уповноваженого ВР з прав людини.

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