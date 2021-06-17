Уряд пропонує обкласти сільгоспвиробників додатковими податками на суму 27,3 млрд грн на рік, - Асоціація аграріїв

Провідні асоціації сільгоспвиробників - члени Всеукраїнського аграрного форуму висловили крайню стурбованість наміром Кабінету міністрів істотно погіршити податковий тягар для легальних підприємств під слушним приводом детінізації третини аграрного сектору.

У ході пресконференції в ІА "УНІАН" 17 червня 2021 року аграрії звернулися до спікера і голів профільних комітетів Верховної Ради з вимогою внести в запропонований Кабміном законопроект №5600 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо збалансованості бюджетних надходжень" зміни з урахуванням пропозицій представників сільськогосподарської галузі.

За словами генерального директора асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Романа Сластьона під егідою детінізації галузі даним законопроектом уряд в рази збільшує податки для легальних виробників і істотно розширює повноваження податкових органів, створюючи сприятливий ґрунт для процвітання корупції. При цьому справжню мету - боротьби з тіньовим сектором, документ не вирішує.

"За нашими підрахунками, сумарно для відповідальних платників податків даний законопроект в комплексі з підвищенням єдиного податку заподіє збитки на 15, 3 млрд грн щорічно, а в цілому сільгоспвиробників обкладуть додатковими податками на суму 27,3 млрд грн на рік. Зокрема, існує ініціатива щодо збільшення вдвічі єдиного податку IV групи, на якому перебувають практично всі сільгоспвиробники. Зараз ця норма із законопроекту №5600 винесена в окремий законопроект, проте можливість її реалізації розглядається. А це загрожує щорічними втратами 5,3 млрд грн для сільгоспвиробників. Більш того, таке підвищення негативно позначиться також і на місцевих громадах, з якими у більшості сільгоспвиробників укладені благодійні соціальні договори. Вони допомагають розвитку своїх громад, виділяючи кошти на освіту, медицину, культуру. У середньому на ці цілі направляється близько 200 грн з 1 гектар землі", - пояснив Роман Сластьон.

Як зазначила директор ОС "Всеукраїнський аграрний форум" Марія Дідух, спочатку ідея законопроекту №5600 полягала в тому, щоб вирівняти податкове навантаження на всіх, хто працює як офіційно, так і неофіційно.

"Однак нинішня редакція документа передбачає не вирівнювання податків для всіх, а збільшення в рази податкового навантаження для суб'єктів господарювання, які працюють легально. Крім того, документ містить норми, які розширюють повноваження контролюючих органів та надають їм більше інструментів для тиску на бізнес. Наприклад, якщо суб'єкту господарювання пред'явлено підозру в податкових зловживаннях, то ще в період досудового слідства податкові органи мають право накласти арешт на майно виробника, що, по суті, повністю зупиняє діяльність підприємства", - констатувала Марія Дідух.

Проте ключовою проблемою законопроекту заступник голови Всеукраїнського Аграрного Ради Михайло Соколов назвав явні маніпуляції Кабміну з цифрами встановлюється для всіх мінімального податкового навантаження в розмірі 5% від нормативно-грошової оцінки землі.

"Таке мінімальне податкове навантаження в дійсності не є мінімальним. Мінімальний рівень податкових відрахувань до 5% був би допустимий, якби ця цифра включала в себе єдиний соціальний внесок. Але ЄСВ не включається в ставку мінімального податкового зобов'язання. Виходячи з того, що ЄСВ становить приблизно 1,5%, законопроект №5600 фактично завищує розмір мінімального податкового навантаження на ці 1,5%. Таким чином, ми вважаємо за необхідне знизити ставку мінімального податкового навантаження з 5% до 3,5% від нормативно-грошової оцінки землі. Тоді це буде справедливо", - резюмував Михайло Соколов.

Звертаючись до спікера і народним депутатам України представники аграрної галузі наполягають на неприпустимості виключення з розряду платників податків IV групи розвідників домашньої птиці, страусів та перепелів. Крім того, сільгоспвиробники висловили категоричний протест намірам підвищити податок на доходи фізосіб з 5% до 18% при продажу земельної ділянки.