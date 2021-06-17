До кінця 2023 року 100% державних послуг плануємо запустити онлайн, - Федоров

Мінцифри планує 100% державних послуг запустити онлайн до кінця 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр цифрової траснформації Михайло Федоров.

"Ми для себе ставимо за мету до кінця 2023 року 100% державних послуг запустити онлайн і впровадити принцип, якщо послуги немає онлайн, то вона не може існувати офлайн", - зазначив міністр.

Водночас, за словами Федорова, офлайн послуги не зникнуть. Центри надання адміністративних послуг далі працюватимуть.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мешканці окупованих територій можуть оформити свідоцтво про народження для дитини онлайн, - Мінцифри

"Коли ми запускаємо сервіси, ми спрощуємо процедури і звичайно менше навантаження на ЦНАП. Таким чином, менше черг і буде зручніше отримувати послуги, які ще не цифрові, для людей в ЦНАП", - додав глава Мінцифри.