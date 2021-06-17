Війська РФ від початку доби тричі відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Так, поблизу Пісків противник вів вогонь із мінометів 120-го калібру.
А біля Луганського російські окупанти відкрили вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Також, у районі Водяного, що на Приазов'ї, ворог обстріляв позиції українських воїнів зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.
Бойових втрат серед військовослужбовців підрозділів Об'єднаних сил немає. На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь.
Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК повідомила СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.
До операції Об'єднаних сил залучені й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 11 гектарів території і передали на знищення 119 вибухонебезпечних предметів.