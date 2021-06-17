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Євро-2020: Збірна України обіграла Північну Македонію

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Євро-2020: Збірна України обіграла Північну Македонію
17 червня у другому матчі групового етапу Євро-2020 збірна України обіграла збірну Північної Македонії з рахунком 2:1. Команди грали в столиці Румунії Бухаресті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Україна двічі відзначилася в першому таймі - голи на рахунку Ярмоленка (29 хвилина) та Яремчука (34). Македонці відіграли 1 м'яч у другому таймі - на 57 хвилині забив Аліоскі.

На 84 хвилині гравець збірної України Малиновський не реалізував пенальті.

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Топ коментарі

  • Валерия Ларченко b661826f
    Ух,не матч ,а одни нервы)
  • kapper
    Евро-2020: Сборная Украины обыграла Северную Македонию - Цензор.НЕТ 7723
  • Paulo Kit
    ВІтаю !!!!
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