Євро-2020: Збірна України обіграла Північну Македонію
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17 червня у другому матчі групового етапу Євро-2020 збірна України обіграла збірну Північної Македонії з рахунком 2:1. Команди грали в столиці Румунії Бухаресті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Україна двічі відзначилася в першому таймі - голи на рахунку Ярмоленка (29 хвилина) та Яремчука (34). Македонці відіграли 1 м'яч у другому таймі - на 57 хвилині забив Аліоскі.
На 84 хвилині гравець збірної України Малиновський не реалізував пенальті.